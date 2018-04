Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico su Como e provincia

E' scattata alla mezzanotte di domenica 29 aprile 2018 l'allerta maltempo per le province di Como e Lecco da parte della Protezione civile della Regione Lombardia. Il livello di attenzione resta alto fino alle 12 di lunedì 30 aprile.

Su Lario e Prealpi occidentali il rischio, identificato con il codice giallo, quindi di criticità ordinaria, è quello di temporali e vento forti oltre al rischio idrogeologico.



La provincia di Como è interessata anche per quanto riguarda il nodo idraulico di Milano dove il codice è giallo per temporali e rischio idraulico: sorvegliati speciali in questo caso i fiumi Lambro e Seveso.

Le previsioni

Le precipitazioni si intensificheranno soprattutto nel pomeriggio-sera di domenica 29 aprile, quando i rovesci potranno assumere anche carattere temporalesco, in particolare in montagna.

Lunedì 30 aprile ancora molto nuvoloso soprattutto al mattino, poi lieve miglioramento e nuove piogge previste in serata.