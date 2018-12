Allerta meteo, la Regione avvisa: forte vento, ancora rischi incendi

Nuova allerta meteo della Regione Lombardia a causa del rischio incendi dovuto all'intensificarsi del vento. Infatti, nella giornata del 1 gennaio 2019 potrebbero riporesentarsi su gran parte del territorio lombardo, compreso quello comasco, le condizioni favorevoli al divampare di incendi. La giornata del 30 dicembre ha visto numerosi focolai e situazioni anche abbastanza gravi, come quella di Sorico dove anche nella giornata di oggi i mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco di Como e Sondrio hanno lavorato duramente per mantenere sotto controllo il rogo.

Il Comune di Como rinnova l'invito a "non utilizzare petardi e giochi pirotecnici come da ordinanza e di non accendere fuochi in prossimità di zone boschive".