Allerta meteo a Como, freddo e piogge abbondanti

Un maggio decisamente instabile. Dopo i temporali quotidiani della scorsa settimana, come ampiamente annunciato da ieri anche il Lario è interessato da un vortice freddo di orgine atlantica che accompagna una perturbazione che ha portato un deciso peggioramento del meteo già da questa notte con temperature in calo e il ritorno della neve sulle Alpi. Il maltempo sta causando qualche diasagio al traffico anche se al momento non sono state segnalate criticità degne di nota.

Nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio, l'instabilità di questa primavera continuerà a farsi sentire anche a Como. Sono infatti attesi per buon parte della gionata nuovi diffusi rovesci mentre il limite delle nevicate sulle Alpi tornerà a salire intorno a 2000 metri. Per la giornata di domani non sono previsti miglioramenti di rilievo, con temperature massime che si assesteranno intorno ai 14 gradi. Da mercoledì 16 si tornerà a vedere un po' di sole e le temperature subiranno un leggero rialzo, assestandosi poco al di sotto della norma stagionale. Gli esperti meteo sono comunque tutti concordi nel prevedere un periodo ancora instabile. Il caldo, grazie all'anticiclone è previsto solo alla fine di maggio se non nei primi giorni di giugno.