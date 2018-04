Allerta meteo: a Como pioggia almeno fino al 13 aprile

La primavera non sembra proprio voler decollare. Dopo un weekend incerto, dalle temperature comunque miti, le previsioni danno pioggia e neve sopra i 1000 metri almeno fino a venerdì 13 aprile su tutto il Lario. L'anticiclone sembra infatti non aver voglia di rafforzarsi per restare molti giorni sull'Europa.

Le frequenti incursioni atlantiche raggiungono così il Mediterraneo, portando diffuso maltempo soprattutto al Nord Italia. Le pioggie, iniziate in provincia questa notte, inisisteranno tutta la settimana; solo nel weekend, secondo gli esperti, si potrà iniziare a parlare di giornate più soleggiate dal clima quasi estivo anche a Como.