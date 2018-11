Meteo, temporali in arrivo: nuova allerta maltempo a Como e provincia

Nuova allerta meteo della protezione civile della Regione Lombardia per la provincia di Como per le giornate di lunedì 5 e martedì 6 novembre 2018 a causa del maltempo. Sorveglianza alta dopo la violenta ondata di vento e temporali che la settimana scorsa ha investito il Lario causando diversi danni e strade allagate, con numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Le zone interessate

In diverse zone della provincia diramata allerta di criticità ordinaria in codice giallo, livelllo due su quattro, per rischio idrogeologico e idraulico. In particolare per il rischio idrogeologico sono monitorate le aree appartenenti alla zona denominata IM 05 che comprende il Lario e le Prealpi occidentali, mentre il rischio idraulico coinvolge la zona IM 09, ovvero il nodo idraulico di Milano di cui fanno parte anche molti comuni della provincia di Como. Sorvegliati speciali, come sempre, i fiumi Lambro e Seveso.

Le previsioni

Come si legge sul sito di Regione Lombardia, l'avvicinamento dalla Francia di una vasta saccatura determina un generale peggioramento sulla Lombardia, causato inizialmente dal flusso umido meridionale in intensificazione nella seconda parte della giornata e seguito dal transito del ramo freddo della struttura depressionaria, atteso nelle prime ore di mercoledì 07 novembre.

I fenomeni più intensi per la giornata di martedì 06 novembre sono attesi tra le 18:00 e la mezzanotte, e potranno risultare localmente anche a carattere convettivo. Il transito del fronte freddo tra la notte e la prima parte della giornata di mercoledì 07 novembre determinerà piogge diffuse anche sulla bassa pianura centrale, alta pianura orientale, fascia Prealpina e Alpina in generale, con parte più attiva del maltempo in spostamento da ovest verso est.

La fase acuta dell’evento è attesa pertanto tra le 18 di martedì 06 novembre e le 6.00 di mercoledì 07 novembre. Prima del transito del fronte freddo è atteso un generale rinforzo dei venti da est sulla bassa pianura, in particolare nel pomeriggio di martedì.

A causa delle recenti piogge cadute sul territorio regionale, si raccomanda di mantenere un adeguato livello di sorveglianza sulle situazioni locali che ancora necessitano di attenzione.