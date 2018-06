Maltempo, è allerta meteo su Como e provincia: temporali forti e rischio idrogeologico

Temporali forti in arrivo, rischio idrogeologico e allagamenti per le piene dei fiumi: è allerta meteo su Como e provincia, diramata dalla protezione civile della Regione Lombardia per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 giugno 2018.

Su Lario e Prealpi occidentali il rischio è identificato con il codice giallo, quindi di criticità ordinaria (livello 2 su 4) per l'arrivo di temporali forti. Maltempo che porta all'allerta (sempre in codice giallo) anche per rischio idrogeologico, con il pericolo di frane e smottamenti come quelle che hanno portato nei giorni scorsi alla chiusura della Valfresca.



La provincia di Como è interessata anche per quanto riguarda il nodo idraulico di Milano dove il codice è giallo per temporali e rischio idraulico: sorvegliati speciali in questo caso i fiumi Lambro e Seveso.

Le previsioni

Dopo un weekend perlopiù asciutto e caldo, sono in arrivo sul Lario giorni di precipitazioni. Rovesci temporaleschi sono attesi soprattutto nella serata di lunedì. Martedì 5 e mercoledì 6 giugno gli esperti di meteocomo prevedono tempo prevalentemente poco nuvoloso-nuvoloso con possibili rovesci temporaleschi pomeridiani-serali specie in montagna. Peggioramenti soprattutto tra giovedì e venrdì, con temporali diffusi anche di una certa intensità. Miglioramento nel weekend.