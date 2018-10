Maltempo, temporali e rischio idrogeologico: è allerta meteo sulla provincia di Como

Nuova allerta meteo per il maltempo in provincia di Como: l'avviso di criticità arriva dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Codice arancione, dunque livello di allerta tre su quattro, in particolare per rischio idrogeologico e idraulico per quanto riguarda le nostre zone, identificate con il codice IM 05, che identifica il Lario e le prealpi occidentali, e IM 09, ovvero il nodo idraulico di Milano di cui fanno parte anche molti comuni lariani.

Per quanto riguarda l'area Lario-Prealpi Occidentali c'è preallarme, appunto codice arancione, per rischio idrogeologico e idraulico e giallo (livello due su quattro) per vento forte. Allerta in vigore da sabato 27 ottobre a nuovo aggiornamento.

Anche per il nodo idraulico di Milano, è indicata criticità arancione per rischio idraulico e gialla per vento forte, anche in questo caso fino a nuovo aggiornamento.

Le previsioni

Dopo la pioggia che si è abbattuta ininterrottamente per tutto sabato 27 ottobre sul Lario, per domenica 28 ottobre nella notte e fino al primo mattino sono previste ancora precipitazioni diffuse, insistenti su Alpi, Prealpi e settori occidentali; tendenti ad attenuarsi temporaneamente fino a risultare sparse nel pomeriggio. In ulteriore ripresa e diffuse in serata. Anche per domenica sono attese precipitazioni moderate o forti nelle 24 ore sulla fascia alpina e prealpina.