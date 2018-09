Vento forte a Como, albero caduto in strada in via Dante

Una pianta caduta in strada in via Dante a Como, davanti alla scuola Enaip: è uno dei danni causati dal forte vento che dalla prima mattina di lunedì 24 settembre si sono abbattute anche sul Comasco.

Raffiche fino a 45 km orari che finora non hanno fortunatamente causato disagi importanti, ma che hanno impegnato i vigili del fuoco per alcuni interventi minori.



A Como il ramo di uno degli alberi del marciapiede di via Dante si è spezzato finendo in strada poco prima delle 14. Immediata la segnalazione e l'intervento della polizia locale di Como, sul posto con due pattuglie per regolare il traffico e spostare la pianta a lato della carreggiata in attesa della rimozione da parte dell'ufficio tecnico. Pochi i disagi alla circolazione.