Maltempo, albero caduto sui contatori: fuga di gas a Guanzate

Fuga di gas a Guanzate in via Brunate nel pomeriggio di lunedì 13 agosto 2018 a causa di un albero caduto sui contatori: il violento temporale (annunciato dall'allerta della protezione civile regionale) che nel primo pomeriggio si è abbattuto su gran parte della provincia di Como ha causato qualche danno, soprattutto nella Bassa Comasca. Fortunatamente niente di paragonabile a quanto accaduto giovedì 9 agosto, quando due alberi abbattutisi, sempre per il maltempo, sulla linea dell'alta tensione hanno causato due ore di blackout in numerosi comuni della Bassa e dell'Olgiatese.

I vigili del fuoco di Appiano Gentile sono stati impegnati in alcuni interventi nella zona di Guanzate proprio a causa di piante cadute: il caso più serio, come detto, in via Brunate dove una pianta di grosso fusto è caduta su alcuni contatori del gas. I residenti prima hanno contattato i pompieri per l'albero, poi hanno richiamato allarmati dal forte odore di gas. Sul posto è andata una squadra da Appiano ed è intervenuta anche l'azienda del gas.

Altro intervento, nel pomeriggio, per i pompieri sempre a Guanzate in via del Bosco, dove una pianta è caduta sulla sede stradale.