Lago Ceresio: "acque fortemente inquinate". Lo conferma il test fatto sulla sponda comasca

Anche quest'anno la campagna Goletta verde di Legambiente ha preso in considerazione la pulizia delle acque nel lago Ceresio e il risultato è stato tutt'altro che buono. Su tre prelievi effettuati, il migliore è stato quello alla foce del Vallone (in provincia di Varese). Migliore per modo di dire, visto è le acque prese da qui sono risultate comunque “inquinate”, codice giallo, secondo al scaletta dell’associazione ambientalista. Per il resto, gli altri 2 prelievi - quello alla foce del Rio Bolletta e quello in terre comasche, alla foce del fiume Telo di Osteno hanno dato come risultato “acque fortemente inquinate”, codice rosso!

Secondo gli esperti di Legambiente in questi anni poco si è fatto per i torrenti da cui partono le acque che arrivano nelle nostre case. O meglio, le azioni vengono fatte tutte ponendo filtri che purifichino le acque prima di portarle nei rubinetti, ma il lavoro sarebbe da fare, ed è proprio il caso di dirlo, a monte, sorvegliando affinché gli inquinanti non entrino più nei nostri torrenti fino ad arrivare nei nostri laghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.