Cernobbio, il regalo di Natale di Villa Bernasconi: la vigilia ingresso gratuito

Regalo di Natale del nuovo museo di Villa Bernasconi a Cernobbio, inaugurato nel novembre 2017: il 24 dicembre l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.

Durante le festività natalizie, il museo sarà chiuso solo il 25 dicembre. Il 24 e il 31 dicembre sarà aperto con il consueto orario dalle 10 alle 18, mentre a Santo Stefano, il 1° gennaio e l’Epifania sarà aperto dalle 14 alle 18.

Domenica 24 dicembre, come detto, l’ingresso al Museo sarà gratuito per tutti.

Anche durante le festività dunque i visitatori avranno l’occasione per scoprire questa nuova e originale realtà museale in cui è la villa stessa - un gioiello Liberty fresco di restauro – a raccontarsi lungo un itinerario alla scoperta della sua storia, strettamente legata a quella di Davide Bernasconi (primo proprietario e importante imprenditore tessile) e a quella della città di Cernobbio. Il tutto attraverso suggestioni e connessioni: Villa Bernasconi propone infatti un percorso innovativo e interattivo tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici in prestito da collezioni museali e private, ma anche attraverso esperienze multisensoriali (curiosare nei cassetti, assaggiare qualcosa di dolce, rispondere al telefono…).

Il museo è il fulcro di "Liberty Tutti", progetto sviluppato dal Comune di Cernobbio in partenariato con la Cooperativa Sociale Mondovisione per creare un modello di gestione sostenibile di Villa Bernasconi che valorizzi il coinvolgimento dei giovani, sia in termini di creatività che di professionalità, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Per questo motivo le installazioni interattive sono state realizzate da Sfelab, Olo Creative Farm e Rataplan. “Liberty tutti” è cofinanziato da Fondazione Cariplo (Bando Patrimonio Culturale per lo sviluppo. Anno 2015). L’iniziativa è stata inoltre realizzata con il contributo di Regione Lombardia (Bando Territori Creativi, finalizzato alla promozione dei temi moda e design attraverso le nuove tecnologie) e prevede il coinvolgimento, a vario titolo, di numerose e importanti istituzioni museali e culturali del territorio, come la Pinacoteca Civica di Como, il Museo della Seta, il Museo del Cavallo Giocattolo, il Teatro Sociale di Como, l’Associazione Arte&Arte, Como Città dei Balocchi, Fondazione Alessandro Volta, Fondazione Arte Nova.



Informazioni e biglietti



Biglietti per il Museo: € 8,00 intero - € 5,00 ridotto. Gratis under 14 e over 75

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 031.3347209 - e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu