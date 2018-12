iI valore della sponsorizzazione: comunicazione strategica e brand value

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

SUPSI lancia il nuovo corso “Il valore della Sponsorizzazione. Comunicazione Strategica e Brand Value” Due giorni intensivi, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio 2019, a cura dell’esperta Elisa Bortoluzzi Dubach LUGANO. Due giornate di studio per indagare il rinnovato ruolo strategico dello sponsoring per il posizionamento di successo delle imprese nell’arena globale. A cura di Elisa Bortoluzzi Dubach – consulente di relazioni pubbliche, sponsorizzazioni e fondazioni – il seminario si rivolge a imprenditori, liberi professionisti, dirigenti, capi progetto e responsabili risorse umane, oltre che responsabili di sponsoring e fundraising. Articolato in moduli teorici e tecniche pratiche, il corso si pone l’obiettivo di trasmettere tutte le conoscenze specifiche per elaborare una strategia e un piano operativo di sponsorizzazione. Il Valore della Sponsorizzazione Comunicazione Strategica e Brand Value mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.00 SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Stabile Suglio, Via Cantonale 18 CH-6928 Manno T +41 (0)58 666 61 23 F +41 (0)58 666 61 21 deass.economia.fc@supsi.ch www.supsi.ch/fc Informazioni tecniche alan.righetti@supsi.ch Termine iscrizioni 11 gennaio 2019 Link per iscrizioni https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/22686