Vignetta svizzera, entro sabato primo febbraio va esposta quella del 2020

La validità della vignetta, il bollino per viaggiare su tutta la rete autostradale svizzera, è di 13 mesi. Quindi la sua scadenza non è al termine dell'anno solare, ma alla fine del mese di gennaio, che si sta repentinamente avvicinando.

Da sabato primo febbraio infatti per viaggiare in autostrada in Canton Ticino sarà necessario possedere il nuovo bollino, quello rosso, targato 2020.

Ecco dove si può acquistare, quanto costa e come va esposta.

Ricordiamo che le sanzioni in Svizzera per chi viaggia in autostrada senza pass sono veramente salate e prevedono il pagamento istantaneo dell’ammenda qualora si venga direttamente fermati da una pattuglia, come spesso accade.