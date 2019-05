Ztl di Como più grande: anche via Bellini diventa pedonale

Si amplia la zona a traffico limitato di Como: la Giunta comunale ha infatti votato l'estensione della ztl al tratto finale di via Bellini su proposta dell'assessore alla viabilità Vincenzo Bella.

Una decisione che arriva in seguito alle numerose segnalazioni e lamentele dei residenti, esasperati soprattutto dai furgoni delle consegne che utilizzavano questo varco privo di telecamere per poi entrare in via Porta e da qui consegnare le merci in centro storico. Criticità rilevata anche dal comitato di via Porta, come sottolineato dall'assessore al commercio Marco Butti sulla sua pagina facebook.

In attesa che anche qui arrivino le telecamere, in Giunta votata l'installazione di una segnaletica che informi dell'allargamento della ztl.