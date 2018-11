Le telecamere in uscita dalla Ztl di Como saranno in funzione entro un mese

Stanno per entrare in funzione le telecamere che rilevano le auto auto in uscita dalla Ztl di Como, multando chi si ètrattenuto in centro storico per più di un'ora nonostante il permesso di carico e scarico (che vale 45 minuti più alcuni minuti di tollerenza per entrare ed uscire). Infatti, si è concluso il periodo di sperimentazione.

L'ufficio stampa del Comune di Como ha fatto sapere che "in giunta è stata fornita un'informativa a seguito della conclusione dei periodi di collaudo e verifica del nuovo vigile elettronico per la ztl. Il nuovo sistema, che comprende anche le telecamere di via Rodari e piazza Roma, verrà attivato entro 30 giorni da oggi".

I varchi in uscita sui quali sarà attivato il vigile elettronico sono via Indipendenza, via Cairoli, piazza Cavour, via Garibaldi, via dell'Annunciata.

Sul tema di piazza Roma, la giunta si è impegnata a rivisitare le scelte precedenti previe le necessarie verifiche con la Soprintendenza, considerati i vincoli esistenti, e con la valutazione sulla possibile diversa destinazione degli spazi, valorizzandoli anche tenendo conto delle indicazioni che arriveranno da residenti ed esercenti.

Per quanto riguarda l'illuminazione di piazza Roma, intanto, verranno completate le opere già parzialmente realizzate nei lavori di rifacimento.