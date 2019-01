Permessi disabili per la Ztl: rilasciati a 5mila cittadini comaschi

Sono 5.100 i permessi per la Ztl rilasciati ad altrettanti cittadini comaschi - residenti nel Comune di Como - affetti da disabilità. Come a dire che circa il 6% della popolazione comasca residente nel capoluogo è disabile e ha diritto ad entrare nella città murata con la propria automobile o con quella guidata da un famigliare. Invece i residenti in centro storico con diritto di ingresso nella Ztl sono circa 4mila, dei quali la metà provvista di posto auto mentre l'altra metà ha diritto solo alla sosta di 45 minuti per carico scarico.

Sono alcuni dei dati snocciolati nella conferenza stampa che l'assessore alla Polizia locale Elena Negretti e il comandante dei vigili Antonello Ghezzo hanno tenuto a Palazzo Cernezzi nella mattina del 28 gennaio 2019.

A questi dati si aggiungano altri 700 permessi Ztl rilasciati ad attività commerciali e fornitori dei negozi. Altri diecimila autorizzazioni sono state rilasciate a disabili residenti fuori provincia che hanno fatto richiesta di essere inseriti nell'elenco delle targhe autorizzate a entrare in Ztl.