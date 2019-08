La comoda vita del turista a Como: posti gratuiti a spese dei residenti

Ecco un altro piccolo reportage fotografico, realizzato da un lettore di QuiComo, che dimostra come e quanto la situazione parcheggi in centro storico crei non pochi disagi ai residenti. Chi è assegnatario di un permesso di sosta sui posti gialli in Ztl, debitamente pagato 360 euro per la durata di un anno, spesso non può usufruirne appieno perché si vede letteralmente soffiare il posto da chi è senza permesso.

Nella stagione turistica oltre a diverse auto con targa italiana (anche comasche) senza autorizzazione, si trovano parcheggiate in piazza Volta a Como anche numerose macchine straniere, rigorosamente sprovviste di permesso. Nelle foto scattate ieri 2 agosto 2019 si vedono due auto tedesche e una olandese. Chi viene a Como in vacanza, evidentemente, si scontra con le difficoltà della sosta cittadina e anziché impazzire alla ricerca di un posteggio regolare sceglie - con consapevolezza o per distrazione - un comodo parcheggio praticamente in centro storico.