Uno strano caso: deviazione in ztl per aggirare l'esondazione, ma è stato multato lo stesso

Era una mattina in cui lago era esondato sulla prima corsia del girone davanti a piazza Cavour. F. R., residente a Como, stava provenendo da via Torno quando ha trovato, all'altezza di piazza Matteotti, la strada sbarrata in direzione del lungolago. Ha seguito i cartelli di deviazione che indicavano un percorso alternativo per aggirare l'esondazione: ha percorso via Manzoni, è entrato in piazza Roma, è passato dietro a piazza Cavour ed è uscito da via Cairoli. Ed è proprio in via Cairoli che la telecamera del vigile elettronico lo ha fotografato e multato: 73 euro se la contravvenzione viene pagata entro 5 giorni.

"E' un caso quanto mai strano - commenta l'automobilista - perché io ho solo seguito le indicazioni del percorso alternativo, quindi imm aginavo che le telecamere del vigile elettronico della ztl fossero disattivate, e invece mi sono trovato questa multa che mi è stata notificata pochi giorni fa. Mi sono recato al comando dei vigili e mi hanno detto che la mattina dell'11 giugno non era stato ancora disposto il percorso alternativo. Quindi io senza motivo avrei allungato il tragitto passando dalla ztl, ma è assurdo. Altra cosa molto strana è che nel verbale della multa viene segnato come ingresso da via Cairoli mentre io sono uscito e non mai fatto il percorso inverso. Mi chiedo se altre persone abbiano ricevuto multe analoghe che possano suscitare qualche dubbio".