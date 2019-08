Multa in Ztl durante l'esondazione, il Comune: "Nessun errore da parte nostra"

Il caso del cittadino multato in ztl per avere seguito il percorso alternativo in occasione dell'esondazione, ha spinto l'amministrazione comunale di Como ad effettuare verifiche e approfondimenti. L'assessore alla Polizia locale, Elena Negretti, ha spiegato che "sono state fatte tutte le verifiche del caso e siamo sicuri che quella mattina, 11 giugno, il lungolago era aperto e quindi non era stato ancora istitutito il divieto di transito con percorso alternativo, di conseguenza le telecamere del vigile elettronico non potevano e non dovevano essere ancora disattivate".

Quello segnalato dal cittadino - che assicura di avere trovato lo sbarramento in piazza matteotti e di avere seguito la segnalatica per il percorso alternativo che lo ha portato ad aggirare l'esondazione passando da piazza Roma, piazza Cavour e via Cairoli - sarebbe, dunque, un caso isolato. "Proprio per evitare di multare qualcuno per sbaglio - ha aggiunto l'assessore Negretti - le telecamere vengono disattivate prima di eseguire le chiusure temporanee".

"Ad ogni modo - ha concluso Negretti - sono disponibile a incontrare il cittadino multato per approfondire ulteriormente il suo caso".