Ztl in via Milano e rotonda a San Rocco: ecco cos'ha deciso il Comune di Como

Arrivano due importanti provvedimenti viabilistici nel Comune di Como, due interventi che da temporanei diventano definitivi. Il primo è l’inserimento della rotatoria a San Rocco. Posizionata mesi fa in via sperimentale, ha dato secondo Palazzo Cernezzi buoni risultati sul traffico e diventerà quindi definitiva dopo che sarà approvato il progetto esecutivo ora in fase di redazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo provvedimento riguarda invece la Ztl. In via Milano infatti, dove era prima stata istituita e poi tolta, la zona pedonale viene definitivamente abbattuta e il traffico automobilistico ripristinato.