Voragine per cedimento strada in viale Geno a Como (video)

Strada interrotta in viale Geno in corrispondenza dell'angolo con via Dionigi da Parravicino: a causa di un cedimento della strada è stato avviato un cantiere per individuare il problema.

Gli operai hanno dovuto scavare con la ruspa e aprire una grossa voragine così da individuare la causa del cedimento che è da imputare all'erosione da parte dell'acqua del terreno sottostante. La strada è stata chiusa al transito dei veicoli. E' consentito solo il passaggio dei pedoni. Non si conoscono i tempi necessari al ripristino del manto stradale e della viabilità.