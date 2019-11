Voragine in via Carso a Como: chiusura completa della strada

Stanno procedendo i lavori in via Carso. Nel corso dell’intervento sono state approvvigionate le tubazioni necessarie per ricostituire la tombinatura con la stessa sezione preesistente. La posa richiede lo spostamento di una tubazione del gas metano di media pressione, in quanto interferente. La tubazione che va spostata è fondamentale per il trasporto del gas verso le centraline di distribuzione alle utenze: per questa ragione lo spostamento, anche se provvisorio, richiede delle cautele. Si stanno quindi predisponendo le opere preparatorie alla creazione di un bypass provvisorio, d’intesa con il gestore della rete 2i Rete gas, che consentirà di collocare in opera la nuova tombinatura delle acque bianche.

Al momento la strada continua ad essere percorribile a senso unico alternato. Per poter realizzare la nuova tubazione delle acque bianche però saranno necessarie anche alcune giornate di chiusura completa della strada (si ipotizzano una o due giornate). Saranno scelti giorni e orari tali da limitare per quanto possibile il disagio.

Si stima che l’operazione richieda altre due settimane di intervento, arrivando alla conclusione dei lavori di ripristino entro la fine del mese.