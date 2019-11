Vignetta svizzera 2020: in vendita il contrassegno per viaggiare sulle autostrade elvetiche

Da domenica primo dicembre si può comprare il nuovo pass per circolare sulle autostrade svizzere dal momento dell’acquisto fino a tutto il 2020. Il contrassegno quest’anno sarà rosso metallizzato.

Dove acquistare la vignetta svizzera?

Direttamente in dogana, pagando in Euro, Franchi o carte (il bancomat italiano funziona perfettamente).

In Italia nelle sedi Aci provinciali.

In Svizzera per esempio negli uffici postali, nelle aree di servizio, nei Turing Club…

Quanto dura il contrassegno autostradale?

La validità è di 14 mesi, quindi dal momento in cui lo acquistate fino al 31 gennaio 2021. Resta però valido fino al 31 gennaio 2020 anche il bollino dell’anno che sta finendo (che è azzurro).

Quanto cosa?

Il prezzo è invariato rispetto allo scorso anno (mentre era invece leggermente aumentato l’anno precedente) e ammonta a 40 franchi (circa 38 euro).

Come va applicato?

Per prima cosa dovete staccare dal parabrezza i contrassegni scaduti - lo vuole la normativa elvetica - e incollare la "vignetta" esattamente come vi viene mostrato nel retro dell’adesivo. Il contrassegno è valido solo se messo direttamente sul veicolo, nel punto adatto, utilizzando il lato autoadesivo senza impiegare altri materiali. È assolutamente vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su altri mezzi, cosa che risulterebbe evidente (è impossibile togliere dal vetro la vignetta senza rovinarla).

Ma in Svizzera non si parlava di contrassegno elettronico?

Sì, attualmente si stanno elaborando le condizioni per l'introduzione del contrassegno stradale elettronico. Ma, secondo le autorità svizzere, il processo sarebbe complicato non tanto dal punto di vista della messa in pratica quanto da quello legale. L'applicazione comunque è prevista non prima del 2022.