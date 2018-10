La Gran Fondo Il Lombardia attraversa la città: caos traffico a Como

Nuova mattinata difficile sul fronte traffico, domenica 14 ottobre 2018, a Como a causa della gara ciclistica Gran Fondo Il Lombardia. Dopo il sabato di passione per il Giro di Lombardia, domenica nuova dura prova per la viabilità.



Dopo la partenza alle 7.30 da viale Vittorio Veneto, iI corridori sono arrivati in città intorno alle 10, quando il traffico cominciava a farsi sostenuto.

Chiuse dalle pattuglie della polizia locale le strade interessate dal percorso con i conseguenti disagi per gli automobilisti in coda: una delle situazione più diffcili si è creata in viale Lecco dove la pazienza dei comaschi è stata messa a dura prova dall'attesa e dove non sono mancati i colpi di clacson degli automobilisti e dei tanti motociclisti diretti sul lago stanchi di stare in coda.



Bloccata anche la zona di via Grossi e via Ferrari. E non sono mancate mosse poco "ortodosse": segnalati anche automobilisti che percorrevano in contromano la via Ferrari per cercare una via d'uscita.