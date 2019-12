Como, gravi disagi alla viabilità: via per San Fermo chiusa per almeno due giorni a causa della frana

Nella mattina del 18 dicembra intorno alle ore 9,30 è stato necessario chiudere via per San Fermo a Como in entrambi i sensi di marcia a causa di uno smottamento all’altezza del civico 21. Sul posto è intervenuta subito la polizia locale, che ha allertato i vigili del fuoco. Sono intervenuti poi la Protezione civile e il settore Reti del Comune, la Polizia stradale. Dopo un primo controllo della situazione sono stati cercati e trovati i proprietari del terreno franato che sono arrivati sul posto.

La strada resterà chiusa fino al completamento dell’intervento di messa in sicurezza. Si sta lavorando per poter risolvere la criticità nel più breve tempo possibile: al momento si stima una chiusura di almeno due giorni (oggi e domani) in considerazione dei tempi tecnici e delle piogge previste.

Via per San Fermo rimane accessibile ai residenti sia a monte che a valle della frana e che l’autostrada resterà aperta stanotte, contrariamente alla chiusura prevista, per limitare i disagi.