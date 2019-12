Via per San Fermo è chiusa, ma Google Maps non lo sa

Disagi alla viabilità a Como in questi ultimi giorni. La causa? Oltre al maltempo nella giornata del 19 dicembre 2019 hanno avuto il loro peso l'incidente avvenuto in autostrada a Monte Olimpiono e soprattutto la chiusura di via per San Fermo a causa di una frana. Proprio questa strada è di cruciale importanza per la viabilità comasca perché consente di raggiungere San Fermo, Colverde e l'Olgiatese senza passare per il centro città.

In questi giorni pre natalizi sono molte le persone che vengono a Como, anche da fuori provincia, per lo shopping e per vedere le splendide luci della Città dei Balocchi. Purtroppo molti di loro si affidano al navigatore di Google Maps che, però, in questo caso non appare aggiornato con la chiusura della strada. Ed ecco numerosi automobilisti che si sono trovati a seguire le indicazioni del navigatore per poi scoprire, una volta giunti in Largo Ceresio, che via per San Fermo è chiusa al traffico ordinario (è accessibile solo ai residenti).