Como, qualcuno vuole realizzare la rotatoria di piazza San Rocco: al via le verifiche

La sperimentazione della riapertura di via Milano alta con interruzione della limitazione del traffico dalle 7 alle 9 del mattino proseguirà fino al 15 gennaio. La scelta è stata presa per due ragioni: le condizioni climatiche più calde della norma non hanno consentito di sperimentare con il carico totale di traffico da automobili, inoltre si è presentato un promotore di edilizia privata che intende intervenire su un'area in via Napoleona con la costruzione della rotatoria all'incrocio di San Rocco. L'amministrazione intende monitorare gli effetti sul traffico della rotatoria sperimentale insieme all'apertura di via Milano.

"Queste ulteriori verifiche si inquadrano nel nuovo piano del traffico - precisa l'assessore Vincenzo Bella - per il quale ci apprestiamo ad affidare l'incarico di redazione".