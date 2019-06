Como, via Milano alta aperta alle auto fino a giugno 2020

Telecamere spente fino a giugno 2020 in via Milano Alta: la giunta del comune di Como ha approvato la proroga della sospensione della ztl per un anno, fino a giugno 2020. La sperimentazione era iniziata nel luglio 2018.

In questo modo, fa sapere Palazzo Cernezzi, sarà possibile valutare l'effetto del nuovo assetto viabilistico del comparto sui flussi di traffico con l'inserimento della rotatoria sperimentale a San Rocco, che sarà realizzata a partire dal mese prossimo, anche considerando le indagini già avviate e in corso di esecuzione da parte della società di ingegneria incaricata nell'ambito della redazione del nuovo piano del traffico.