Via per Cernobbio chiusa di notte per una settimana

Disagi in vista per la mobilità notturna lungo via per Cernobbio. Per andare da Como a Tavernola e proseguire per Cernobbio e gli altri paesi del lago occorrerà fare una deviazione perché via per Cernobbio verrà chiusa a causa di un cantiere. Per lavori di posa di sottoservizi, a partire da domani, 31 gennaio, e fino al 5 febbraio, tutte le notti dalle 22,30 alle 5,30 del mattino seguente via Per Cernobbio sarà chiusa al traffico con eccezione per i residenti.



