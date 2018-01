Cantieri a Como, vertice in Comune per programmare i lavori

Formare un tavolo di coordinamento per gestire i cantieri a Como in modo più efficace. E' quello che vuole costituire Palazzo Cernezzi con le principali società che hanno chiesto di intervenire sulle strade cittadine. Venerdì 26 gennaio 2018 l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Bella con i responsabili e i funzionari dell'ufficio tecnico ha incontrato i referenti di queste società, tra cui 2i Rete Gas, Enel, Acsm, ComoCalor, Telecom, Open Fiber.

I Lavori pubblici prepareranno e forniranno un calendario con le asfaltature previste, mentre alle società invitate al tavolo è stato chiesto di tenere conto della pianificazione comunale.

Lo scopo è quello di programmare per quanto possibile i propri interventi prima dell'asfaltatura della strada interessata e di inviare al Comune per tempo le richieste di manomissione.

In linea generale infine Comune e società hanno concordato di evitare, dove possibile, si svolgere interventi che possono avere pesanti ripercussioni sulla viabilità nei periodi lavorativi e di prevederli piuttosto in estate o di notte, in modo da contenere l'impatto sulla mobilità cittadina.

Seguiranno - fanno sapere dal comune- altre riunioni operative per gestire i rapporti tra gli uffici e i soggetti interessati e verificare periodicamente l'attuazione delle linee guida concordate.