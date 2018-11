Moltrasio, alberi caduti e pericolanti per il maltempo da rimuovere: Vecchia Regina chiusa per 3 giorni

Vecchia Regina completamente chiusa al traffico in territorio di Moltrasio dal 7 al 9 novembre 2018 per permettere il taglio e la messa in sicurezza di alberi e piante abbattuti dal maltempo dello scorso 29 ottobre.

La Vecchia Regina, la provinciale 71, era stata tra le zone più colpite in particolare tra i comuni di Moltrasio, Carate Urio e Laglio.

Lo ha annunciato la Provincia di Como con un'apposita ordinanza necessaria per permettere alla ditta incaricata dei lavori di posizionare un'autogru.

La strada sarà chiusa dal 7 al 9 novembre dalle 9 alle 17.