Variante della Tremezzina, primo passo concreto: la giunta ha approvato la realizzazione

La giunta regionale lombarda ha approvato la delibera che, di fatto, dà il via libera alla realizzazione della cosiddetta "variante della Tremezzina" sulla Strada Stale 340 Regina in provincia di Como. Si tratta della manifestazione di volontà all'intesa per la

definizione del progetto esecutivo, che accelera l'iter realizzativo dell'opera.

"E' un intervento particolarmente importante - spiega l'assessore al Territorio e Protezione Civile che ha proposto il provvedimento - sia dal punto di vista tecnico, sia perché l'arteria rappresenta l'unica via di collegamento per molti paesi della sponda occidentale del Lago di Como, coinvolgendo i Comuni di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Griante, Argegno, Menaggio, Castiglione d'Intelvi, Grandola ed Uniti. La delibera si inserisce nell'ambito della procedura di intesa Stato-Regione e il progetto di variante stradale in questione prevede circa 9,8 km di intervento dei quali poco meno di 8 km saranno di gallerie. Un'opera strategica che il territorio aspettava da tempo e che finalmente potra' essere definitivamente realizzata".

"Il mio ringraziamento - aggiunge il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio Regionale - va alla giunta e all'assessore per aver approvato la delibera in tempi brevi. Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto che rappresenta l'ultimo atto per dare corso al progetto. Con oggi Anas potra' finalmente far partire l'iter della gara d'appalto. Considerati i problemi che la strada statale Regina sta vivendo in questi anni con elevatissimi flussi di transito e una condizione strutturale totalmente inadeguata, finalmente quest'opera essenziale per tutto l'alto lago potrà diventare realtà.