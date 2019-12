Variante alla Tremezzina: c'è il bando. Ma non sarà pronta per le Olimpiadi Invernali 2026

È di qualche giorno fa il via libera di Anas alla gara d’appalto per la Variante alla Tremezzina ed ecco allora che finalmente il bando è pronto e pubblicato sul sito dell’azienda. Valore: poco meno di 500 milioni di euro - 439 milioni per i lavori, circa 6 milioni per la progettazione e più di 23 milioni per gli oneri legati alla sicurezza. Tempi: un massimo 2.788 giorni dall’assegnazione per terminare i lavori, 7 anni e 6 mesi. Cioè, anche nel migliore dei casi, più di un anno e mezzo dopo l’inizio delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. E sì che la Variante, di cui si parla da anni, era recentemente stata spinta tanto proprio in virtù dell’incentivo turistico che avrebbe rappresentato durante i Giochi Invernali.

Non che l’opera sia inutile, visto che comunque rivoluzionerà il transito legato alla Regina, rendendo più fluidi gli spostamenti di persone e merci nella zona del Centrolago.

Le imprese interessate dovranno presentare la domande entro le 12.00 del 3 marzo 2020.

Come verranno spesi i soldi dell’appalto