Valfresca chiusa per rischio frana, nessuno lavora per metterla in sicurezza: barriere divelte per passare

Il caso della strada Valfresca di Como - altrimenti nota con il suo vero nome di via XXVII Maggio - sta assumendo connotazioni grottesche. Dallo scorso mese di maggio 2018 la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un tratto interessato da un rischio frana (parte alta della strada). Da allora il Comune ha fatto installare alcune barriere di per impedire il transito dei veicoli. Siccome apparentemente la strada sembra normale e priva di rischi qualcuno ha pensato di abbattere le barriere per consentire alle auto di transitare ugualmente.

I controlli sulla sicurezza di questo tratto di strada scarseggiano e da giorni le macchine salgono e scendono dalla Valfresca percorrendola per intero. Del resto - ed è qui che la cosa diventa surreale - in tutti questi mesi non si è ancora visto un vero e proprio cantiere per i lavori di messa in sicurezza dell'area.