Como, di male in peggio: chiusa anche la Valfresca a causa di alberi caduti

Di male in peggio: anche via XXVII Maggio, conosciuta come Valfresca, è stata chiusa completamente a causa della caduta di alcune piante. Nel tardo pomeriggio del 4 febbraio 2020 i vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire per sgomberare la strada e metterla in sicurezza, mentre gli agenti della polizia locale hannpo dovuto bloccare in entrameb le direzioni il flusso veicolare.

La Valfresca, di solito usata come strada alternativa per collegare Como e San Fermo della Battaglia, negli ultimi mesi è risultata di vitale importanza per la viabilità cittadina. Da quando è accaduta la frana in via per San Fermo la Valfresca insieme a via Cardano è una delle poche strade per collegare Como Nord a Como Sud (o all'Olgiatese) senza attraversare il centro cittadino.