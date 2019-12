Veleso, tir incastrato blocca la strada: intervengono i vigili del fuoco

Vigili del Fuoco all’opera per disincastrare un tir con rimorchio che bloccava il transito a Veleso, nella frazione di Emo. L’autocarro ha affrontato male la svolta, incastrandosi con la motrice e il rimorchio su due livelli stradali differenti. Per rimettere l’autoarticolato in carreggiata, è stato necessario l’intervento dell’autogru partita dalla sede centrale di Como.