Como, taglio piante in viale Innocenzo: traffico bloccato in città

Mattinata di passione quella di giovedì 22 febbraio 2018 per gli automobilisti comaschi. A causa dei lavori di potatura delle piante in viale Innocenzo a Como, nella carreggiata in direzione del lago, si è formata una lunga coda di auto su tutta la tangenziale. Pesanti disagi, come testimoniato dalle foto inviate da un lettore di Quicomo.

Le operazioni di taglio piante, infatti, hanno costretto gli operai a ridurre la carreggiata da una a due corsie: a causa del restringimento si è formato un serpentone di auto con forti rallentamenti su una delle strade di ingresso in convalle più trafficate della città.

Dal comune fanno sapere che il taglio piante proseguirà fino alle 17 di giovedì, cui dovrebbe aggiungersi un'altra ora di lavoro nella mattina di venerdì 23 febbraio dopo le 9, quando però dovrebbero rimanere da tagliare solo 3 piante nel lato di strada in uscita dalla città, quindi con meno disagi.

Altra giornata difficile, dunque, per la viabilità cittadina dopo che solo un giorno prima, mercoledì 21 febbraio, i lavori alla rete idrica in piazza Vittoria per riparare un guasto all'acquedotto hanno paralizzato il traffico in città.

Solo lo scorso 3 febbraio i lavori di potatura in via Castelnuovo avevano mandato in tilt il traffico cittadino.