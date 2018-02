Traffico in tilt in via Castelnuovo a Como

Inevitabilmente, a causa dei lavori di potatura dei 57 tigli sul lato sinistro di via Castelnuovo, il traffico a Como questa mattina è andato in tilt con lunghe code già da viale Giulio Cesare e da via Valleggio. Diversi uomini e mezzi sono impegnati e i disagi maggiori sono attesi all'uscita degli studenti dal Setificio. Nello scorso mese di dicembre i lavori di taglio piante in un sabato mattina (complice anche lo shopping pre natalizio) aveva bloccato completamente via Oltrecolle.

Attualmente in via Castelnuovo sui viaggia a una sola corsia ma un'arteria così sensibile nelle ore di punta non poteva non generare problemi alla circolazione. Nel tardo pomeriggio al massimo, quando è prevista la fine dell'intervento, tutto dovrebbe tornare alla normalità.