Traffico regolare sul lungolago a Como

Come annunciato ieri, sono iniziati i lavori davanti all'ex biglietteria della Navigazione Lago di Como, in piazza Cavour. L'intervento si è reso necessario dopo il riversamento di liquami nel primo bacino a causa di un problema alla rete fognaria. In mattinata il cantiere, che ha chiuso alle auto una corsia, non ha causato particolari disagi al traffico anche se in serata non è escluso che si possano verificare alcuni rallentamenti.

Al momento non è ancora possibile stimare la durata complessiva dell'intervento, la cui entità si può però ipotizzare in circa sette giorni. Si lavorerà anche di sabato, giorno in cui la circolazione potrebbe subire qualche criticità in più, cos' come sabato anche a causa della zona dello stadio blindata per il derby tra Como e Varese.