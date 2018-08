Incidente e turismo di ferragosto sul lago: caos traffico sulla Regina e in autostrada. Il video

Ferragosto di traffico intenso sulla Statale Regina e sull'autostrada A9: da un lato il flusso di turisti e comaschi diretti verso i paesi del lago per trascorrere la giornata di festa, dall'altra i milanesi, anch'essi diretti sul lago, e i turisti del nord Europa che rientrano dopo le ferie. A questo si è aggiunto anche un incidente in autostrada che ha complicato ulteriormente le cose. Un mix che nella tarda mattinata di mercoledì 15 agosto 2018 ha creato parecchi disagi alla viabilità.

Sulla Statale Regina tutti in coda verso il lago da Cernobbio almeno fino a Brienno: una colonna che, conferma la polizia locale di Como, dopo mezzogiorno si stava estendendo fino a via per Cernobbio.

Traffico intenso anche in autostrada in direzione nord: ai milanesi che escono a Tavernola per raggiungere le località del lago si è aggiunto poco prima delle 12 un incidente tra un'auto e una moto sulla carreggiata verso la Svizzera tra Como nord e la dogana di Brogeda. A causa di uno dei veicoli in avaria, si legge sul sito di Autostrade per l'Italia, si è accumulata parecchia coda che poi si è riversata in dogana, dove sono registrati rallentamenti.