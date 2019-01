E' bastato un cartello temporaneo per segnalare lavori in corso a bordo strada per bloccare una corsia della via Napoleona a Como. Lente code d'auto si sono formate in discesa in direzione del centro città. Il cartello è stato posizionato appena prima della svolta con via Castellini. Le foto qui pubblicate sono state scattate intorno alle ore 9 del 24 gennaio 2018 da un lettore di QuiComo.

