Como, lavori e taglio piante bloccano il traffico in piazza del Popolo

Traffico in tilt in piazza del Popolo e via Dante a Como giovedì 8 marzo 2018 per i lavori in contemporanea di taglio piante e di intervento sulla fognatura.

Lunghe code si sono formate in direzione del lago soprattutto in via Dante dopo le 14,30. Tutto bloccato a causa degli interventi in piazza del Popolo.

Come si vede nelle foto, i lavori di potatura delle piante proprio alla fine di via Dante comportano il restringimento della carreggiata. Contemporaneamente all'angolo con via Pessina sono in corso verifiche "ai sottoservizi" dopo che "è stata riscontrata presenza di materiale legnoso che parzialmente ostruisce la sezione idraulica del Valduce", come spiegato nei giorni scorsi in una nota il Comune di Como. Intervento necessario per aprire un varco nella volta e ripristinare la piena portata della sezione. La strada non è chiusa, ma la carreggiata parzialmente ristretta.

Due interventi in contemporanea che stanno creando non pochi disagi.

