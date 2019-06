Como, lungolago chiuso per esondazione: caos traffico in città

Traffico in tilt a Como lungo il girone a causa della chiusura del lungolago per esondazione.

Mercoledì 12 giugno 2019 giornata difficile per la viabilità cittadina fin dalle prime ore del mattino, quando l'acqua del lago ha invaso il tratto di lungolago davanti a piazza Cavour: chiusa prima una corsia di marcia, poi tutte e due lasciando transitare le auto su quella solitamente riservata ai mezzi pubblici. Infine il Comune ha deciso di chiudere completamente il lungolago al traffico, deviando la viabilità in via Manzoni- piazza del Popolo. Per agevolare la viabilità dalle 15 Palazzo Cernezzi ha aperto al transito veicolare l'asse da Piazza Roma a via Cairoli, solitamente zona a traffico limitato.

In piazza del Popolo presente una pattuglia della polizia locale: transennato l'ingresso in via Manzoni, il traffico è deviato verso piazza Roma. Deviati anche gli autobus: qui tutte le modifiche ai percorsi. La chiusura del lungolago ha mandato nel caos il traffico lungo il girone, con lunghe code che stanno paralizzando il centro città.