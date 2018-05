La Polizia locale ricorda che domani in Canton Ticino ricorre la festa del Corpus Domini, da loro civilmente riconosciuta. Non trattandosi di una festa federale (è festa solo nei cantoni a maggioranza cattolica) è previsto che la dogana funzioni regolarmente, mentre sono probabili difficoltà viabilistiche in città dovute a visitatori ticinesi e frontalieri nella giornata per loro non lavorativa.