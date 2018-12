Traffico a Como e folla in centro città, ma caos viabilità scongiurato

Traffico intenso in centro e nelle vie di accesso a Como, ma nessuna paralisi paragonabile a quanto successo nel weekend dell'Immacolata e nemmeno in quello scorso. Sabato 15 dicembre 2018 a Como la viabilità ha retto: tanta comunque la gente che si è riversata in convalle per visitare la Città dei Balocchi, pur con lo spauracchio del Broletto parlante "silenziato" e delle nuove misure di sicurezza, decise dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ma niente di nemmeno lontanamente simile al pomeriggio dell'8 dicembre, quando migliaia di comaschi e turisti hanno invaso la città causando il blocco totale del traffico per ore sia in entrata che in uscita dalla città e la saturazione dei parcheggi. Con le conseguenti polemiche.

Folla di visitatori anche in città murata, tra i mercatini, piazza Duomo e le altre piazze della città.

Come fanno sapere dal Comune di Como, sono stati 12 gli agenti della polizia locale in servizio cui si sono aggiunti 8 della polizia stradale per regolare la viabilità. A tratti la polizia locale ha comunque chiuso al traffico la via Milano Alta, deviando le auto in ingresso in convalle verso la tangenziale. Il traffico c'è stato comunque, soprattutto nelle vie più trafficate, come viale Lecco. Probabilmente in molti, memori di quanto accaduto nelle scorse settimane, hanno utilizzato i mezzi pubblici, potenziati per l'occasione, per evitare di restare imbottigliati.