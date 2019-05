Como, asfaltatura in viale Battisti: caos traffico in città

Code e rallentamenti a Como a causa dei lavori di asfaltatura in viale Battisti in vista del Giro d'Italia (qui il piano del Comune per la viabilità per l'arrivo di tappa del 26 maggio): giornata di caos traffico, venerdì 17 maggio 2019, con pesanti disagi su tutto il girone e non soltanto nelle ore di punta.

Per tutta la giornata sono stati segnalati problemi: i rallentamenti iniziano già in via Grandi, ma bloccate anche tutte le strade che portano verso viale Lecco, tra cui via Italia Libera, via Lucini e viale Varese. Code che si accumulano a cascata in tutta la città dati i lavori nel nodo cruciale subito dopo Porta Torre.