Caos traffico a Como, altra giornata di passione in città

Altra giornata di passione per il traffico a Como, ma nessun blocco della circolazione: dopo il sabato di follia sul fronte viabilistico in occasione della festività dell'Immacolata, domenica 9 dicembre 2018 la situazione sulle strade della città è stata difficile ma non drammatica come la giornata precedente.

Tantissimi anche domenica, complice la bella giornata, i comaschi e i turisti che si sono riversati in convalle per visitare i mercatini della Città dei Balocchi e per gustarsi il magnifico spettacolo delle luci di Natale con le proiezioni del Magic Light Festival e l'originale Broletto parlante che ammalia grandi e bambini.

Tantissimi, ma non quanti ne sono arrivati nella giornata dell'Immacolata, secondo quanto riferito da Palazzo Cernezzi. La folla che sabato ha invaso la città la paralizzato completamente la circolazione dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata, nonostante in tantissimi abbiano scelto di utilizzare i mezzi pubblici, parcheggiando alla stazione di Grandate per prendere il treno (i convogli erano stipati di gente) o lasciando l'auto all'autosilo Valmulini per prendere la navetta. L'autosilo, però, presto ha raggiunto la saturazione e anche le navette così come i bus di linea si sono rivelati insufficienti.

Domenica è andata meglio, nonostante lo sciopero dei treni che rischiava di causare ulteriori disagi: secondo quanto riferito da Palazzo Cernezzi, per tutta la giornata sono state segnalate code e rallentamenti. A tratti la polizia locale ha chiuso la via Milano, deviando le auto in tangenziale per evitare blocchi.

Il momento peggiore dopo le 19: il traffico si è fatto intenso sia in entrata in città che in uscita con pesanti rallentamenti e code fino a Camerlata in direzione della Napoleona. Su questa arteria la situazione più critica, così come nel girone.

Asf, spiega sempre il Comune, ha rimodulato le navette e le corse dei bus di linea, intensificandole nell'ora di punta. Tante le persone che hanno scelto di prendere i mezzi pubblici e questo è un segnale positivo, secondo Palazzo Cernezzi che spiega che il blocco totale che sabato ha paralizzato la città domenica non si è verificato. Molta meno anche la gente presente in città murata, a differenza di sabato pomeriggio quando era difficoltoso persino spostarsi a piedi da una piazza all'altra tanta era la calca.