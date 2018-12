Shopping di Natale, Città dei Balocchi e partita di calcio: caos traffico a Como

Domenica pomeriggio davvero impegnativa, quella del 2 dicembre 2018, sul fronte traffico in centro Como: la concomitanza tra lo shopping prenatalizio, le attrazioni della Città dei Balocchi e la partita di calcio del Como allo stadio Sinigaglia hanno mandato in tilt il traffico creando forti rallentamenti.

Evidentemente non sono bastati gli inviti del Comune a utilizzare i mezzi pubblici, incentivati da diverse promozioni, per convincere i comaschi a lasciare a casa l'auto.

Super lavoro per gli agenti della polizia locale: il traffico è stato molto intenso in entrata verso la convalle dalle 14.30 e fino alle 17.30 circa. Per evitare blocchi alla circolazione i vigili hanno scelto di chiudere a tratti la via Milano deviando i mezzi in viale Innocenzo, in modo da gestire meglio gli accessi agli autosili di via Auguadri e di viale Lecco. Proprio il nodo di piazza Vittoria e viale Lecco è stato quello più critico.

Dopo le 17 è inziato il deflusso delle auto dal centro verso la periferia.

Gli agenti, 10 in totale quelli in servizio, sono stati dislocati a presidio dei nodi cruciali, ovvero San Rosso, via Auguadri e viale Lecco in corrispondenza dei parcheggi e, all'orario di deflusso, in via Grossi e via Dante.

Tre gli agenti a presidio dello stadio Sinigaglia dove giocava il Como e una pattuglia lasciata per il pronto intervento, ma che fortunatamente non ha dovuto gestire nessun incidente.

Sono stati registrati forti rallentamenti, fa sapere la polizia locale, ma nessun blocco della circolazione e nessuna tensione con gli automobilisti.

Auto rimosse dai vigili davanti al Comune

Sul fronte multe, sono state una ventina le sanzioni elevate per divieto di sosta in zone pericolose, cioè in curva, o davanti a passi carrai. In due casi, davanti al Comune di Como, è stata necessaria la rimozione forzata.