Traffico di Pasqua, Lariana bloccata: quasi due ore di coda+ da Faggeto a Como

Quasi due ore per andare da Faggeto Lario a Como. E' la spiacevole odissea in cui si sono trovati immersi, loro malgrado, centinaia (forse migliaia) di turisti e comaschi nella giornata di Pasqua. La viabilità della strada cosiddetta "Lariana" che collega il capoluogo a Bellagio è andata in sofferenza, tanto per usare un eufemismo. Le auto in colonna hanno proceduto lentamente per gran parte del pomeriggio. Il motivo? La città è stata presa d'assalto dai turisti stranieri e italiani, oltre che dagli stessi comaschi che attirati dalla bella giornata hanno deciso di trascorrere il pomeriggio di Pasqua in città, passeggiando sul lungolago o nel centro storico.

Problematico, come al solito, il nodo viabilistico di piazza Matteotti (zona Sant'Agostino): la difficoltà dell'intenso traffico a fluire per quel nodo ha avuto ripercussioni, come detto, su tutta la Lariana.