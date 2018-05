Coda di tir in autostrada verso la Svizzera dopo chiusura dogana: caos traffico tra Grandate e Como

Traffico in tilt sulle strade di Como nella mattina di mercoledì 23 maggio 2018: molti automobilisti hanno segnalato alla nostra redazione il caos in cui versano molte arterie cittadine. La Napoleona in primis, come si vede, nella foto, con un lungo serpentone di auto che blocca le due corsie in direzione della città, ma anche la Pasquale Paoli, la Canturina e la tangenziale. E poi la Varesina e via per San Fermo.

Caos è segnalato anche nella zona di Lazzago-Grandate, a causa dei tir che si stanno immettendo in autostrada in direzione della Svizzera dopo la chiusura della dogana commerciale lunedì 21 maggio, per la festa di Pentecoste. Un accumulo di mezzi pesanti che non è stato possibile smaltire totalmente nella giornata di martedì. Sulla A9 mercoledì mattina si è formata una coda di 5 chilometri tra Como centro e Brogeda per le operazioni doganali dei mezzi pesanti. Molti automobilisti hanno così deciso di uscire a Como centro e utilizzare la viabilità ordinaria: da qui le code. Proprio il grande caos accumulatosi sulle strade cittadine, peggiorato nella prima mattina da un incidente in via Valleggio a Como che ha comportato anche la chiusura temporanea della strada, ha portato un aumento del traffico sulla A9, con la coda che si è formata all'uscita di Como centro.

A complicare le cose, mercoledì mattina, anche l'avvio del cantiere per i lavori del gas in via Turati a Camerlata, che di certo non facilitano la situazione.

Insomma, una mattinata davvero di passione per gli automobilisti comaschi.